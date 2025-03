«Ich bin so verliebt in diesen Ort»

Michelle Hunziker (48) hat eine aufregende Zeit vor sich: Im kommenden Mai wird sie zusammen mit Sandra Studer (55) und Hazel Brugger (31) den Eurovision Song Contest (ESC) in ihrer Schweizer Heimat moderieren. Zeitgleich wird die gefragte Moderatorin in der Woche vor dem grossen Finale täglich durch die Live-Sendung «Striscia la notizia» in Italien führen. Auf beides scheint sich die Moderatorin sehr zu freuen, wie sie bereits Anfang Jahr verriet: «Es wäre sehr, sehr schön, wenn wirs unter einen Hut bringen», sagte sie im Podcast von Barbara Schöneberger (50). Und damit sie auch in beiden Sendungen wie gewohnt glänzen kann, tankt Hunziker jetzt so richtig Energie – und zwar auf den Malediven.