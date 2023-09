«Ich bin ziemlich unspektakulär»

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Es war in der Sek, als ich – klein und dick – in der Turnhallengarderobe hörte, wie der sportliche Mädchenschwarm über mich lästerte. Ich ging zu ihm hin und sagte: «Hör zu, Roger, du magst mich offenbar nicht besonders. Ich dich auch nicht. Lassen wirs doch einfach dabei bewenden und gehen einander aus dem Weg.» Ich bin heute ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob sich das tatsächlich so zugetragen hat, aber auch wenn es nur in meinem Kopf so war, hat es mich gelehrt, den Leuten offen und direkt zu sagen, wenn mich etwas stört.