«Ich brach sofort in Tränen aus»

Die nächsten Tage hat das Paar nun Zeit, die Seele baumeln zu lassen und sich den hochemotionalen Moment immer und immer wieder vor Augen zu führen. «Wir bleiben noch ein paar Tage in Cap d`Antibes – am 3. August gehts zurück in die Schweiz», verrät die Marketing-Expertin. Heiratspläne geschmiedet, werden aber noch nicht: «Wir geniessen den Moment und werden uns über unsere Vorstellungen in der nächsten Zeit dann austauschen.»