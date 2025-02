Am Sonntag will der Brite Russell Howard (44) das Publikum zum Lachen bringen. Damit das Zwerchfell aufgewärmt ist, wenn der Comedy-Star aus Bath auf die Bühne tritt, heizt vorher der Schweizer Kabarettist Michael Elsener (39) den Zuschauerinnen und Zuschauern jeweils in Zürich, Paris und München ein.