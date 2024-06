Erster NHL-Star mit thailändischen Wurzeln

Siegenthalers Mission in Chiang Mai bringt ihn noch einmal zurück aufs Eis. Sein letzter Einsatz auf eben diesem endete mit einer Enttäuschung. «Nur» Silber statt des erhofften Goldes brachten die Eisgenossen aus Tschechien heim. Die Niederlage im Final gegen den Gastgeber wog schwer. Doch jetzt hat Siegenthaler sein Lächeln zurück. Verantwortlich dafür sind die 50 Mädchen und Knaben, die mit strahlenden Augen vor ihm auf dem Eis stehen und seinen Anweisungen folgen. Hier in Chiang Mai leitet der NHL-Star sein erstes Kindercamp. In der Thailand International Ice Hockey Arena, der modernsten Eishalle des Landes. Es ist Siegenthaler ein Anliegen, das Eishockey in seiner zweiten Heimat zu fördern. Der Verteidiger der New Jersey Devils, der in Zürich aufgewachsen ist und seine ersten Schritte auf dem Eis bei den ZSC Lions gemacht hat, ist der erste NHL-Star überhaupt mit thailändischen Wurzeln.