«Ich fühle mich wie eine Königin»

Im Sommer erschien in der Schweizer Illustrierten ein grosses Porträt zum 100. Geburtstag von Margrit Vögtlin. Die ehemalige Hutmacherin aus Zürich verriet darin, dass sie ein grosser Fan von «Happy Day» sei. Davon hat der neue Moderator Nik Hartmann (53) erfahren. Er überraschte Vögtlin im Altersheim mit Tickets für seine erste Show. «Vor lauter Aufregung hat sie ihn zuerst gar nicht erkannt», erzählt Beatrice Häringer schmunzelnd. «Es ist für mich eine riesengrosse Ehre, dass ich eine über 100-jährige Zuschauerin in meiner ersten Sendung haben darf», sagt Hartmann.