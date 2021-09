Mit vielen Therapien! Ich habe im Leben schon so viele gemacht (lacht). Im Ernst: Was von aussen kommt, kann ich nicht beeinflussen, deshalb kommts darauf an, wie ich damit umgehe. Früher habe ich vermehrt Psychotherapien gemacht, heute sind es eher Akupunktur, Energiearbeit, Meditieren. Ich weiss, wer ich bin, wo ich stehe und was ich will. Und ich habe akzeptiert, dass mich nicht alle gern haben und gut finden können. Das ist völlig okay so. Dies ist eine wichtige Erkenntnis.