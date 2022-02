Nach dem Trainings-Sturz in Zermatt ist Skifahrerin Corinne Suter nun bereit für ihren Start in die Olympia-Saison. Wie ihr Freund Angelo sie nach dem Dämpfer aufgebaut hat, was die Konkurrenz mit Lara Gut-Behrami mit Corinne macht und weshalb die Abfahrtsweltmeisterin lackierte Nägel, High Heels und Céline Dion mag, verrät die 27-Jährige im SI.Talk.

Sina Albisetti