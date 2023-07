«Ich habe mich selbst belogen»

Sie ignoriert die Zweifel

Die erste Fehlgeburt im Februar 2019 zieht ihr den Boden unter den Füssen weg. Das Paar trauert unterschiedlich. Sie verkriecht sich in ihrem Bastelatelier, näht, was das Zeug hält, geht auf lange Spaziergänge mit den Hunden. Er geht raus, lenkt sich ab. Einige Monate später ist Sarah-Jane erneut schwanger. Sie verliert das Baby abermals in der neunten Woche. «Da schlich sich in meinem Hinterkopf erstmals der Gedanke ein, dass es vielleicht einfach nicht sein sollte mit einem Kind für uns beide. Und dass es vielleicht besser ist so.» Sarah ignoriert die leisen Zweifel. «Ich habe mich lange selbst belogen», sagt sie heute.