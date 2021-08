Die Schlangenfrau und ihr neuer Freund stehen knietief im See. «Ich treffe nicht mal per Zufall», sagt Nina und fischt den Federball aus dem Wasser. Marco lacht, er hat früher auf hohem Niveau Badminton gespielt. Geduldig schlägt er ihr die Bälle zu – und sie schlägt sich nach ein paar Runden ganz wacker. Desimoni ist Glarner, er kennt die Gegend rund um den Klöntalersee von klein auf. Heute ist er zum ersten Mal mit seiner Freundin hier. Nina Burri, die Berner Balletttänzerin und Kontorsionistin, die mit ihrer spektakulären Beweglichkeit in ganz Europa auftritt – sie war noch nie an diesem Ort.