«Ich koche selten, aber gern»

Die Schwyzer Ski-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Corinne Suter, 27, und der Fürstenauer Spitzenkoch Andreas Caminada, 45, tragen die gleiche Uhr am Handgelenk: Hublot. Beide sind Ambassadoren und «Friends of the Brand» der erfolgreichen Schweizer Marke. Nur, sie kannten sich bisher nicht. Das hat sich nun geändert: Andreas lud die Abfahrerin nach Fürstenau GR ein. In seinen Schlossgarten. In seine Schlossküche. Und natürlich auch zum grossen Schlossmenü.