Ein halbes Jahr, bevor seine Tochter das Licht der Welt erblickte, hatte er dann einen schweren Töffunfall – und kein Geld. Da merkte er, dass man auch in der Schweiz arm sein könne, wenn man nur genug Pech habe. «Der Unfall und die schwere Zeit danach waren eine Ohrfeige von Gott», sagt er heute. Mit der Musik wollte es zunächst nicht so klappen, er häufte fast 60'000 Franken Schulden an. Doch dann kam der Wendepunkt, er schaffte den Durchbruch.