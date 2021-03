Frey erzählt auch, dass sie in der Pubertät selber an einem heiklen Punkt angelangt sei. «Entweder werde ich nun krank, esse nichts mehr....», sagt Frey. Doch dann habe von Model-Kolleginnen gehört, welche schon mit 17 Jahren wussten, dass sie keine Kinder mehr kriegen können. «Ich will einmal Kinder!», ist für Frey klar. «Als ich das hörte, habe ich gedacht: Niemals in meinem Leben will ich so weit kommen. Entweder passt es einem Kunden – oder dann halt nicht.»