Larissa Hodgson (29) sucht die grosse Liebe – vor ebenso grossem Publikum. Die 29-Jährige ist die neue und damit zehnte Schweizer Bachelorette – und Mutter einer dreijährigen Tochter. Neun Wochen lang war sie in Südafrika, in der Hoffnung ihrem Traumprinzen am Ende die letzte Rose überreichen zu können. Dass sie ihre Tochter so lange beim Vater und der Grossmutter liess, sorgte für Kritik. «Bei einem Vater ist es okay, aber einer Mutter wird vorgeworfen, eine Rabenmutter zu sein», sagt Larissa im aktuellen SI.Talk. Dabei findet sie: «Auch wir Mütter dürfen sowas machen!»