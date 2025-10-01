Diese dürfen sich in ihrer Morgenshow «auf viel Ehrlichkeit, auf Authentizität, auf positive Vibes und auf interessante Themen» freuen. Was Letzteres betrifft, so würde Winiger am liebsten «eine Community aufbauen, die mitentscheidet, was es für Themen sind». Auf ihre neue Aufgabe freut sie sich enorm: «Ich glaube, das wird mega lässig». Moderationserfahrung hat sie zur Genüge, jedoch nicht in einem Radiostudio, sondern auf den grossen Bühnen. «Ich tue auch gar nicht so, als könnte ich es. Ich gehe frisch in das Ganze rein, werde dazulernen, auf die Schnauze fallen und wieder aufstehen. Ich finde es wichtig, dass ich da rein wachsen darf und wenn ich mal ein Fehler mache, dann ist es ebenso».