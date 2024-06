Das sagt Larissa Hodgson dazu

Larissa Hodgson selbst gab gegenüber der Schweizer Illustrierten ein Statement zu Paolos Aussagen ab: «Ich kann dazu nur sagen, dass ich damals mit Paolo gesprochen habe, weil er an diesem Abend mit Alessio unterwegs war. Ich habe ihn dann gefragt, ob es stimme und er hat bestätigt, dass es stimmt, weil Alessio es Paolo gegenüber zugegeben hatte. Das war dann mein Beweis, dass Alessio mich anlügt. Das habe ich in der Reunion auch gesagt. Mein Beweis war quasi, dass Paolo es mir bestätigt hatte. Paolo ist aber nicht sofort mit der Wahrheit rausgerückt. Am Anfang hat er noch Alessio in Schutz genommen, weil die beiden ja Kollegen waren. Er wollte ihn decken. Doch als Alessio angefangen hat, sich zu verändern und Paolo sich von Alessio verarscht gefühlt hat, hat er es mir gesagt.»