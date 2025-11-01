«Ich war entsetzt, wie skrupellos Lügen verbreitet werden»

Veränderung als Katzenmama

Privat bevorzugt Lara Stoll Ruhe. Auch lebt sie in vielerlei Hinsicht bewusster und entschiedener. «Ich sage oftmals Nein und konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist.» Dazu gehört unter anderem ihre Beziehung. Seit eineinhalb Jahren ist sie mit einem IT-Unternehmer zusammen, mit Alexis. «Er ist spezialisiert auf Datenschutz und hält sich deshalb aus der Öffentlichkeit», erklärt sie. Dass sie beim Umzug nicht nach einer gemeinsamen Wohnung gesucht haben, sei ein bewusster Entscheid gewesen: «Getrennt zu leben, funktioniert für uns im Moment perfekt. Wir brauchen beide viel Raum. Da wir aber flexibel arbeiten können, sehen wir uns oft.» In solchen Momenten werde regelmässig gemeinsam gekocht. Stolls Spezialität: Ragù. Derzeit versucht sie, ihre fleischlose Variante zu perfektionieren. Seitdem sie Katzenmama ist, lebt sie nämlich vegetarisch. «Flan hat mir die Augen geöffnet. Es ist absurd für mich, ein Tier daheim zu haben, dieses unendlich fest zu lieben und gleichzeitig andere Tiere zu essen. Zudem hatte ich den Wert des Fleisches nicht mehr vor Augen.»