Mit Alana ist der Musiker seit viereinhalb Jahren liiert. Im Sommer 2020 machte er ihr in den Ferien in Südfrankreich einen Hochzeitsantrag und im August 2021 wurde standesamtlich geheiratet. Im September folgte dann die grosse Traumhochzeit im Berner Oberland. Damals meinte er: «Dass Baschi, der in der Vergangenheit nicht immer dafür bekannt war, Sachen durchzuziehen, nun auch endlich mal versorgt ist – ich weiss nicht, ob mir das viele zugetraut haben.»