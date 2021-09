Die Trauung ist seit Stunden vorbei, die Anspannung bei Baschi aber noch hoch. Es gibt da einen Programmpunkt, den er besonders gut machen will. In einer Rede drückt er aus, wie sehr er Alana liebt. Dann fällt der Vorhang in der Mitte des Ballsaals Baccarat im Hotel Palace in Gstaad, Baschi stellt sich zum Pianisten dahinter. Und singt ein Lied, das er für Alana geschrieben und das noch nie jemand gehört hat. «Du bist die Liebe meines Lebens, du bedeutest mir die Welt! Gemeinsam halten wir das Steuer bis ans Ende unserer Zeit.» Spätestens jetzt kommen auch den letzten der 120 Gäste die Tränen. Und der Braut. «So etwas Herzliches und Liebevolles habe ich niemals in dieser Form erwartet», sagt die 34-Jährige.