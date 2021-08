Ihr kommt nie drauf, wie Heinzmann ihre Haare jetzt trägt

Ein weiterer Anhänger legt ihr gleich noch eine andere Farbe ans Herz. «Wenn du deine Haare irgendwann noch mal färben willst, probier doch mal Blau aus», rät er ihr. Scheinbar verfolgt er das Treiben von Stefanie Heinzmann schon lange – und weiss, dass sie nie allzu lange beim Gleichen bleibt. Denn in den 13 Jahren, die sie in der Öffentlichkeit steht, hat sie schon einiges an Farbe, Schnitten und Modellen durch – was den Blick zurück in unserer Galerie umso spannender macht.