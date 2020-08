Ihr Mann bremste Sonia Kälin in der Familienplanung

Sonia Kälin, Sie und Ihr Mann Stefan werden zum ersten Mal Eltern. Was ist das für ein Gefühl?

Es ist ein tolles Gefühl, zu wissen, dass da etwas Kleines in mir heranwächst. Auf der anderen Seite ist es auch speziell, das Baby noch nicht zu spüren, sondern primär einfach all die anderen Veränderungen am Körper. Irgendwie ist es auch eine Reise ins Ungewisse, denn noch haben wir keine Ahnung, ob es einen Engel oder einen Tyrannen geben wird (lacht).



Ihre Schwangerschaft folgt rund zwei Jahre nach Ihrer zivilen Hochzeit. Ist es ein absolutes Wunschkind?

Ja, es ist ein absolutes Wunschkind. Eigentlich hätte ich gleich nach meinem Rücktritt schwanger werden wollen, aber Stefan weigerte sich mitzumachen. Er meinte, ich dürfe mich nicht von einer «Lebensaufgabe» in die nächste stürzen und solle jetzt erst einmal mit dem «normalen» Leben zurechtkommen, die neu gewonnene Zeit annehmen und gestalten können.