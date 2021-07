Ihr Nestbau-Trieb verlangt Luca und Christina Geduld ab

Bis es so weit ist, treffen sich Luft und Hänni mal hier in der Schweiz, mal in Deutschland. So war die Tänzerin gerade erst in Bern zu Besuch, machte mit ihrem Schatz einen «komplett freien Tag seit Langem zu zweit», wie sie auf Instagram schwärmte. Und auch auf den Thunersee hatte Christina Luca begleitet, der sich auf dem Wakeboard versucht hatte, ehe das Paar dieses Wochenende einen Sprung ins kühle Nass des Walensees wagte.