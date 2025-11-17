Ein Thema, das mich persönlich besonders reizt, sind Dumplings. Ich würde sehr gerne ein Tool dafür entwickeln – ich selbst würde es sofort kaufen. Doch im Moment ist der Markt in der Schweiz noch nicht so weit. Unsere Kundinnen und Kunden sind näher an den Ravioli. Dabei wären diese Teigtaschen kulinarisch spannend, weil man sie dämpfen, braten oder mit der Heissluftfritteuse zubereiten kann. Sie eröffnen eine grosse Vielfalt und neue Ideen für Rezepte. Aber man darf Trends nicht zu früh auf den Markt bringen.



Am Ende geht es immer um das Gleiche: Produkte sollen den Alltag erleichtern, einfach funktionieren und Freude machen. Ich bin überzeugt, dass man fast alles noch ein bisschen besser machen kann. Egal ob ein Spätzli-Blitz, ein Ausstecher oder ein Gemüsehobel.