Ein Jahr Training für diesen Moment

Aber heute geht es vorerst darum, wer von den zehn Finalistinnen in die sechsköpfige Girlgroup kommt. Ein Moderator – wirklich Mensch oder AI-Entertainer? – gibt den Bandnamen bekannt: Katseye. Und eine 21-jährige Schweizerin möchte unbedingt Teil dieser K-Pop-Band der Zukunft sein: Meret Manon Bannerman aus Zürich. Sie tanzt und performt mit ihren Kolleginnen in knappen Outfits im Scheinwerferlicht. Als die fünfte der sechs Gewinnerinnen genannt wird, und Bannermans Name immer noch nicht gefallen ist, verfinstert sich ihr Gesicht. Bis die Erlösung doch noch kommt: Manon schafft es nach gut einem Jahr Training in die Band – und kommt damit ihrem Traum vom Popstar ein gutes Stück näher. «Ich habe das Gefühl, ich träume. Es ist sehr unwirklich, was gerade mit meinem Leben passiert», sagt sie. Die Mädchen aber, die es nicht geschafft haben, geben unter Tränen Interviews. Das geht auch Manon nahe: «Einige von ihnen gehen zurück in ihre Heimat, einige versuchen, hier weiter ihren Traum zu jagen. Es ist unfassbar traurig, sich nach so einer intensiven Zeit voneinander zu verabschieden.»