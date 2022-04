«Ich habe Angst, dass es mich als Mensch durchrütteln wird»

Angst um ihre Sicherheit habe die Mutter von einem dreijährigen Sohn nicht. «Aber als Mensch, als junge Frau, die nichts anderes kennt als ein Leben in Frieden, und als Mutter eines kleinen Kindes, die noch nie in einem Kriegsgebiet war und die bereits bei den Bildern in der Tagesschau ihre Tränen nicht zurückhalten konnte, hätte ich mir diese Reise gerne erspart.»