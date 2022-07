Damit hatten die Fans von Christina Luft (32) und Luca Hänni (27) wohl nicht gerechnet – die Deutsche bezeichnet ihre Follower auf Instagram als «Blödmänner»! Was ist passiert? Der «Let's Dance»-Star hat so langsam aber sicher keine Lust mehr auf die immer wieder aufbrodelnden Baby-Gerüchte um ihre Person – als sie ihre Community auf der Social-Media-Plattform fragte, was für ein Video das Tänzer-Traumpaar wohl schon den ganzen Tag drehe, hätten wohl eine Grosszahl ihrer Follower mit «schwanger?» geantwortet. Dann riss der 32-Jährigen der Geduldsfaden endgültig.