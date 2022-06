Viele Glück- und ein Kinderwunsch

Wo genau sich Luca und Christina niederlassen werden, ist nicht bekannt. Einzig, dass das Haus in der Region Bern stehen soll, verrieten die Turteltauben in der Vergangenheit. Wie ihr Zuhause aussehen muss, davon haben sie schon länger eine genaue Vorstellung. Ganz wichtig: «Garten oder Terrasse und helle Glasfront». Weitere Dinge, die für die beiden zentral sind: «Wir brauchen etwas Grün und viel Licht zum Abschalten, weil wir so viel unterwegs sind.»