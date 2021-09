Hännis und Lufts Haussuche geht in die entscheidende Phase

Zumindest teilweise. Denn den ganzen Sommer sei sie in der Schweiz gewesen, erzählt Luft in der Story. Das aber sorgt für ein Missverständnis, welches sie «kurz klarstellen» wolle. «Weil mich total viele Freunde und Leute drauf ansprechen und mir gratulieren: ‹Schön, dass du in die Schweiz gezogen bist!›», so Luft. «Bin ich doch noch gar nicht!» Sie habe noch die Wohnung in Deutschland, die sie auch erst einmal behalten will, bis sie ein neues Zuhause gefunden haben. Vorerst also wohnen Luft und Hänni «quasi an zwei Orten, halb in Deutschland, halb in der Schweiz».