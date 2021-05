Ein kleines Baby in den Armen, ein Lächeln auf den Lippen. Ihr neustes Bild auf Instagram zeigt die Sängerin Loredana, 25, mit einem Kleinkind. Aber das Foto wirft bei den Fans einige Fragen auf, denn eine Schwangerschaft hat die Rapperin aus Luzern nie bestätigt.



Maybe Baby?



Gerüchte um ein mögliches zweites Kind gab es schon länger. Die schweizerisch-albanische Rapperin heizte sie mehrfach gleich selber an. Auf ihrem Tiktok-Account postete sie etwa ein Video, auf dem sie in einem übergrossen Pullover tanzt. In den Kommentaren schrieb die Musikerin dann zwischen hundert anderen: «Babybauch unterm Hoodie, sorry».