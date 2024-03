Die Anfänge ihrer Liebe

Im Oktober 2023 machte Michelle Hunziker von sich Reden, als sie sich auf einer schnittigen Ducati ablichten liess. Denn eigentlich war niemandem so wirklich bekannt, dass die Moderatorin auch Motorrad fahren kann. Wenn es nach italienischen Adleraugen geht, kann sie das auch nicht – obwohl wir das derzeit nicht beurteilen können. Was aber sicher ist: Die Maschine, auf der Hunziker eine so gute Figur macht, gehört nicht ihr, sondern dem italienischen Arzt Alessandro Carollo.