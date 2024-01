Doch könnte vielleicht etwas anderes zur Romantik beigetragen haben. In einer Instagram-Story zeigte sich Michelle Hunziker mit einem verdächtigen Klunker am Ringfinger, der schwer nach Verlobungsring aussieht. Und das ausgerechnet am rechten – der Hand, an dem in Italien und der Schweiz traditionell der Verlobungsring getragen wird. Bislang hat sich keiner der beiden zu einer potenziellen Verlobung geäussert, doch was auffällt: Auf keinem anderen Foto sieht man Michelles rechten Ringfinger deutlich.