An der «Ein Herz für Kinder»-Gala in Berlin am 9. Dezember wurde Hunziker von «Bunte» auf ihre neue Liebe angesprochen und verkündete: «Mir geht es sehr gut. Ich bin happy, ich beschütze diese neue Liebe.» Zu viel darüber sprechen wolle sie daher nicht und auch was die Zukunft bringt, ist noch unklar. «Mal gucken, was wird», sagt Michelle mit einem Grinsen.