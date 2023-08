Jede Zahl ein Kinderleben

Zeit für Zigarillo und Zahlenstudium. Dr. Richner schiebt seine Brille nach unten, hält sich ein Blatt Papier dicht vors Gesicht. Die Patientenzahlen sind auch heute viel zu hoch, die Spenden viel zu tief. Vielleicht wegen der politisch instabilen Lage nach den Wahlen in Kambodscha, vermutet Richner. Viel- leicht habe man ihn aber auch nur vergessen ... Er steht auf, macht sich auf den Weg zur nächsten Ärztekonferenz. Jetzt nicht aus dem Rhythmus kommen, den Tagesablauf wie immer strikt durchziehen, sonst gerät er ins Nach- denken. Über den Irrsinn des westli- chen Reichtums, die korrupte Politik Kambodschas und darüber, wie es wohl wäre, jetzt mit einem Senioren-Streichquartett am Cheminée-Feuer zu musi- zieren, anstatt einsam in dieser Hitze zu hocken. «Aber mer wänd nöd chlage.» In Momenten wie diesen tut es be- sonders gut, wenn jemand wie Herzpa- tientin Sokta hüpfend und lachend oder, wie es der Kinderarzt ausdrückt, «nach- haltig geheilt» zur Kontrolle erscheint. Und tatsächlich, die Echografie bestätigt es. Die geflickte Stelle an ihrer Herzscheidewand ist dicht, «very good success» – ein toller Erfolg, lobt Dr. Richner seinen Chirurgen. In nicht mal zwei Jahren hat dieser gelernt, Herzoperationen durchzuführen. Ein Team der renommierten ame- rikanischen Johns Hopkins University in Baltimore wird ihn und weitere kambod- schanische Ärzte künftig bei komplizier- teren Fällen anleiten. Eine neue wichtige Partnerschaft, die dank dem in Baltimore tätigen Schweizer Radiologie-Professor Ueli Willi zustande kam. Willi ist einer je- ner alten Zürcher Kinderspital-Kollegen, die Richner bis heute unterstützen und regelmässig nach Kambodscha kommen, um Ärzte weiterzubilden. Viel Zeit hat Richner leider nicht für ihn, auch die Verabschiedung von Sokta und ihrer Mutter – die beiden verbeugen sich dankbar – fällt kurz aus. In fünf Jahren sollen sie zur nächsten Kontrolle kommen. Dann, sagt Richner, brauche es ihn hier hoffentlich nicht mehr.