Michelle Gisin kämpft für das CO2-Gesetz

«Schweizer Illustrierte»: Ein gemeinsamer Auftritt mit einer Bundesrätin. Wie ist das für Sie, Michelle Gisin?

Michelle Gisin: Das ist eine lustige Geschichte: Als mir mein Kollege von Protect Our Winters (POW) am Telefon sagte, Frau Sommaruga komme auf den Titlis, bin ich in vor Schreck über die noch nicht montierten Solarzellen im Haus meiner Eltern gestolpert. Seit zweieinhalb Jahren bin ich Botschafterin der Outdoor-Klimaschutzorganisation POW. Natürlich freut es mich riesig, dass ich mich an der Seite der Bundesrätin für das CO2-Gesetz starkmachen kann.