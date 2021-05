Simonetta Sommaruga auf Tour de Suisse für das Klima

In Gummistiefeln stapft Bundesrätin Simonetta Sommaruga, 60, durch den Schnee am Titlis in Obwalden. «Hier spürt man die Natur noch so richtig», sagt die Magistratin, blinzelt in die Sonne und fügt ernst hinzu: «Aber man sieht auch, wie schnell der Klimawandel voranschreitet.» Zuvor in der Gondel zeigte ihr Bergbahnen-Sicherheitschef Gian Darms die Auswirkungen der Erderwärmung auf. «Der Gletscher verliert jährlich bis zwei Zentimeter an Dicke. Steigt die Durchschnittstemperatur weiter, löst er sich in einigen Jahrzehnten auf.»