Obwohl solche Umstände eigentlich leicht zu Streitereien führen könnten, seien sie, Lara Marty und Florian Landolt, zu einem super Team zusammengewachsen. Jetzt scheint Jennifer Bosshard allerdings sehr erschöpft zu sein und will laut eigener Aussage nur noch schlafen. Doch trotz aller Anstrengung, Schlafmangels und Ärgernisse in der Unterkunft ist das Fazit der Moderatorin zur Reise positiv: «Ich würde es sofort wieder machen.» Wer weiss, vielleicht darf sie schon im nächsten Jahr wieder nach Hollywood, wenn es erneut heisst: «And the Oscar goes to…»