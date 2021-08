Jetzt geht auch Luca Hänni unter die VIP-Autoren

Nun will Hänni sein bisheriges Leben Revue passieren lassen. Der Sänger hat sich dazu entschieden, ein eigenes Buch zu schreiben. In «You Got Me» berichtet er nicht nur davon, wie sich der Erfolg für ihn selbst anfühlt, sondern auch von den Schattenseiten, die das Leben als Star mitbringen. Falsche Freunde, Stalker, Neid und Missgunst – auch auf diese Themen will der 26-Jährige in seinem im Oktober erscheinenden Buch eingehen und damit «Einblicke hinter die Kulissen» gewähren.