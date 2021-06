Jetzt hat er den Salat

Andreas Caminada, Sie zaubern eine Überraschung nach der anderen aus Ihrer Kochmütze. Als Sternekoch mit fünf Restaurants könnten Sies inzwischen doch ein wenig ruhiger angehen.

Das geht nicht. Ich bin ein Getriebener. Mein Ansatz ist seit je, zu machen, was die anderen nicht haben. Das «Oz», was Romanisch ist und auf Deutsch «heute» bedeutet, wollten wir schon letztes Jahr eröffnen, dann kam Corona dazwischen. Es ist eine Art edles Wohnzimmer mit zehn Plätzen an einem Tresen. Küchenchef Timo Fritsche wird direkt vor den Gästen auf höchstem Niveau zubereiten, was wir im Garten ernten. Zu Zeitschriften hatte ich immer schon eine grosse Affinität, die Gestaltung macht mir unheimlich Spass. Ich gab bereits früher ein Heft heraus, aber im Eigenvertrieb wars schwierig. In meinem Magazin findet sich alles, was mir Freude macht: Rezepte, meine Freunde aus der Spitzengastronomie, Design, Kunst und Kultur und natürlich Reisen.