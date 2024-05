Konzentriert balanciert Dabu Bucher (43) auf einem Brett, hält dabei drei Jonglierbälle in der Luft und murmelt vor sich hin: So lernt der Frontmann von Dabu Fantastic seine Songtexte auswendig. Dass er dies heute in der Küche seiner neuen Wohnung in Bern tut, ist fast ein bisschen sinnbildlich. Denn seit der Zürcher in die Hauptstadt gezogen ist, ist sein Leben so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr.