Jürg Halter alias Kutti MC ist jetzt auch Maler

Zu den gemalten Worten hat Halter jetzt auch figurative Elemente hinzugefügt. «Es geht mir um die Spannung zwischen Text im Bild und dem Betrachter.» Rund 30 Bilder sind in den letzten Monaten entstanden. Um in aller Ruhe arbeiten zu können, hat er sich in Kehrsatz BE in einem Industriebau ein Atelier eingerichtet, die Staffelei seines Urgrossvaters aufgestellt, zu Farben und Pinseln gegriffen – und seine Ideen auf Leinwände gebracht. Zwölf bis dreizehn Stunden am Stück habe er gemalt.