Seine Ex-Freundin ist die ehemalige Bachelorette Andrina Santoro – Kenny war Kandidat in Andrinas Staffel von «Die Bachelorette» 2019 und konnte ihr Herz im Finale erobern

Er hat Büsis gern – immerhin hatte er mit Ex Andrina zwei kleine Samtpfoten

Er ist neben seinem Architekturstudium als Model tätig

Durch seine Arbeit als Animateur in Ferienresorts ist Kenny schon viel gereist

Der Fitness-Begeisterte hat auch eine künstlerische Ader

Er liebt das Hotel Mama und sagt «Daheim ist es immer noch am schönsten»

Ab dem 5. September geht es also wieder los mit der «romantischsten Liebesgeschichte der Schweiz», wie der Sender 3+ gerne für «Der Bachelor» wirbt. Wir dürfen gespannt sein, was wir noch so alles über Kenny erfahren werden und für welche Dame er sich im Staffelfinale entscheiden wird.