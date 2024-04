Die Frauen feiern ihren historischen Sieg mit Elsässer Schaumwein und einem Abendessen in Strassburg. Und dann gehts am nächsten Morgen auch schon wieder zurück an die Arbeit. «Wir machen mit den Anwältinnen jetzt eine genaue Analyse des Urteils», sagt Anne Mahrer. «Ich freue mich nicht nur für meine Generation, sondern auch für alle nachfolgenden. Wir sind stolz.» Auch Rosmarie Wydler-Wälti spürt grosse Genugtuung. «Wir wurden so lange nicht ernst genommen», sagt sie. «Jetzt hoffe ich auf einen Dominoeffekt, der das Thema Klimawandel in der Schweiz wieder richtig aufs Tapet bringt.»