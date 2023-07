Kochbuchautorin Nadia Damaso ist jetzt auch Sängerin

Sie ist eine der erfolgreichsten Kochbuchautorinnen der Schweiz, hat unter dem Motto «Eat Better Not Less» drei Bestseller-Kochbücher herausgebracht. Trotzdem wagt sich Nadia Damaso (27) auf ein neues Terrain und wird jetzt auch Musikerin. 30 Lieder hat die Bündnerin in den vergangenen Monaten geschrieben, nun hat sie am Wochenende ihre erste Single «Enough» veröffentlicht.