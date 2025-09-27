«Könnte mein Leben lang schreien, und trotzdem gäbe es Ungleichheiten»

In «Love*» thematisierten Sie Ihre gescheiterten Beziehungen zu Männern. Seit drei Jahren sind Sie mit einer Frau zusammen und halten die Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus – warum?

Mir war wichtig, meine neue Liebe erst einmal für mich selbst zu leben. Es geht dabei nicht darum, etwas zu verheimlichen, sondern um Selbstakzeptanz. Gleichzeitig habe ich realisiert, wie sehr heteronormative Erwartungen in meinen früheren Beziehungen mein Denken geprägt haben. Denn es ist auch 2025 noch nicht selbstverständlich, dass alle Beziehungen als gleichwertig gesehen werden. Ich kann je nach Situation nicht einfach mit meiner Partnerin Händchen halten, ohne blöd angequatscht zu werden. Dieses Ungleichgewicht will ich sichtbar machen und thematisiere es deshalb auf der Bühne. Dazu kommt, dass meine Partnerin nicht mit ihrer Beziehung in der Öffentlichkeit stehen mag, und das respektiere ich.