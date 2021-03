Lauener gelangt nun mit seiner Diagnose an die Öffentlichkeit, weil er befürchtet, dass die Krankheit nun auch Einfluss auf seine Karriere haben könnte, sagt er der «NZZ am Sonntag». Was er auf gar keinen Fall will: «Dass mich die Leute bemitleiden.» Es gehe ihm nicht schlecht. Er habe zwar «Scheisstage», aber er sei nicht verzweifelt.