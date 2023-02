Lange Tradition in Solothurn

Bei schönstem Wetter machten sich Moderatorin Sandra Boner (48) und ihre Söhne Nelson und Miles auf, den Fasnachtsumzug in Solothurn zu besuchen. Die Fasnacht hat in Bonders Heimatstadt eine lange Tradition und wird schon seit dem 15. Jahrhundert gefeiert. Die Meteo-Frau ist ein riesiger Fan der 5. Jahreszeit und scheut dafür auch das frühe Aufstehen nicht. Letztes Jahr schmiss sie sich mit ihren Kindern in traditionelle Chessler-Gewänder und war bereits schon um vier Uhr morgens auf den Beinen. Dieses Jahr durfte etwas länger geschlafen werden und auch die Kostüme waren ein wenig moderner. Mit farbigen Perücken und viel Schminke im Gesicht zog die «Putzequipe», wie Sandra Boner auf Instagram schreibt, an den Umzug. Das Motto ihres Kostüms erschliesst sich nicht allen Followern und ein Fan sieht in der Aufmachung eher ein Raver-Outfit. Spass hatte die Familie aber so oder so.