In Solothurn hat die Fasnacht begonnen. Und nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr war die Chesslete am frühen Morgen ein voller Erfolg! An diesem typischen Solothurner Event versammeln sich die Fasnächtler in weissen Nachthemden und mit Schlafmützen, um laut lärmend durch die Gassen der Aarestadt zu ziehen. Der Lärm, so glaubt man seit mehr als 100 Jahren, vertreibt den Winter.