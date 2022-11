Bachelorette Yuliya und ihr Yuri haben sich getrennt

«Wir haben beide verschiedene Ansichten aufs Leben und es kam immer wieder zu Missverständnissen», führt Yuliya weiter aus, als sie versucht, den Grund für die Trennung zu erklären, der sich für sie nicht so leicht in Worte fassen lässt. «Es ist eine Kleinigkeit, an der man arbeiten müsste, aber dafür braucht es Kommunikation und den Willen. Er hat seine Meinung und das ist für mich in Ordnung.»