Nach diesem Motto gestaltet Laetitia Guarino ihr neues Leben. Was sie glücklich macht, weiss sie genau: Es sind die wichtigsten Menschen, Eltern, Geschwister, Freunde, der Mann, der dabei ist, ihr Herz zu erobern und dessen Foto sie an ihren Garderobenspiegel geheftet hat. Aber auch die kleinen Freuden des Alltags: die selbst gebackene Erdbeer-Ricotta-Tarte, die sie an diesem Nachmittag auftischt, Schmusen mit Mme Prouprou und Ricky. Und der Sommer, der hier oben in ihrer neuen Wohnung schon etwas früher Einzug hält als anderswo.