Lapsus – Die spitzbübischen Sonnyboys

Wie Yin und Yang

Ein bisschen stolz sind Lapsus schon auf die Zahl 30. Christian Höhener meint schmunzelnd: «Also ich finde es einfach cool, dass wir es so lange miteinander ausgehalten haben.» Beide lachen. Peter Winkler, wieder ernst: «Es gibt so viele Komikerduos, die Streit bekommen und sich getrennt haben. Wir haben eine gute Art, miteinander umzugehen. Wir sind beide tolerant. Wir lassen den anderen leben. Das ist sehr wichtig. Wir hören einander zu, wir nehmen den anderen wahr. Und Liebe gehört natürlich auch dazu. Christian und ich sind beste Freunde. Er ist meine längste Beziehung.» Christian Höhener: «Peter bringt das bremsende Element mit, das ich brauche. Das Überlegte, das differenzierte Denken. Ausserdem brauche ich einen Gegenpart, jemanden, der aushält, wie ich bin. Das kann Peter. Er ist mein Gegenteil. Wir sind Yin und Yang.»